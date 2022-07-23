В «Зените» рассказали, на каких условиях Малком и Клаудиньо могут сменить клуб

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, при каких обстоятельствах бразильцы Малком и Клаудиньо могут сменить клубную прописку.

В разговоре с журналистом «РИА Новости» руководитель заявил, что игроки могут покинуть «Зенит» только ради перехода в клуб высшей категории. В противном случае их трансфер не будет обсуждаться.

Напомним, что в пятницу, 22 июля, петербургский клуб объявил продлении сотрудничества с Малкомом и Клаудиньо до лета 2027 года.

На счету Клаудиньо 25 матчей за «Зенит» и восемь забитых мячей. В активе Малкома 15 голов в 59 сыгранных встречах.