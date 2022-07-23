Клуб Серии А интересуется полузащитником ЦСКА

Хорватский легионер ЦСКА Кристиян Бистрович может покинуть московский клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Согласно сведениям источника, у 24-летнего полузащитника есть два варианта продолжения карьеры, один – из итальянской Серии А. Названия потенциальных работодателей пока не разглашаются.

В прошлом сезоне Кристиян выступал на правах аренды за турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Он принял участие в 18 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан еще на три года. Его стоимость – 2,2 миллиона евро.