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Клуб Серии А интересуется полузащитником ЦСКА

23 Июля 2022 • 08:21 Комментировать

Хорватский легионер ЦСКА Кристиян Бистрович может покинуть московский клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Согласно сведениям источника, у 24-летнего полузащитника есть два варианта продолжения карьеры, один – из итальянской Серии А. Названия потенциальных работодателей пока не разглашаются.

В прошлом сезоне Кристиян выступал на правах аренды за турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Он принял участие в 18 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан еще на три года. Его стоимость – 2,2 миллиона евро.

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