Тихонов высказался о возможном переходе Дениса Черышева в «Санта-Колома»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном переходе Дениса Черышева в андоррский клуб «Санта-Колома».

«Если он не хочет возвращаться в РПЛ, может, и поедет в Андорру, почему бы и нет, может, это будет Испания. Всё зависит от него, чего он хочет», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что клубы обращают внимание на тот фактор, что у Черышева было большое количество травм, но если он уедет в Андрорру, то про него все забудут.

Ранее отец воспитанника мадридского «Реала» Дмитрий Черышев возглавил андоррский клуб «Санта-Колома». Кроме этого, он будет исполняющим обязанности директора селекционной службы.