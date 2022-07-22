Непомнящий прокомментировал назначение Черышева в «Санта-Колома»

Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о назначении Дмитрий Черышева на должность наставника «Санта-Колома».

«Положительный момент, что российский тренер будет работать в Европе в это непростое время? Да, в этом смысле я удивился. Но у Черышева уже есть бэкграунд — Испания, где он прожил не один день», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

По мнению эксперта, лучше работать в Андорре, чем сидеть без работы, ведь трудиться везде интересно, если у тебя есть желание сделать лучше, чем было.

Ранее владелец «Санта-Колома» сообщил, что помимо поста главного тренера, Дмитрий Черышев будет исполняющим обязанности директора селекционной службы команды.