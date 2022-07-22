Владелец «Санта-Колома» рассказал о причинах назначения Черышева главным тренером команды

Владелец андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн объяснил причины назначения Дмитрия Черышева на пост главного тренера команды.

«У Дмитрия Черышева, как у футболиста, тренера и отца футболиста, есть богатейший опыт развития игроков на разных интернациональных уровнях», — приводит слова Мильштейна «Чемпионат».

Функционер считает, что Черышев является хорошим специалистом, и помимо должности рулевого, он будет исполнять обязанности директора селекционного отдела клуба. Ему будут предоставлены ресурсы для поиска игроков по всему мира, команда будет развивать футболистов для выступления в европейских турнирах, добавил Мильштейн.