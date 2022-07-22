​Дзюбе сделали предложение в прямом эфире

Артём Дзюба ищет новое место работы, находясь без клуба после истечения срока контракта с «Зенитом». На вопрос по поводу будущего 33-летнего футболиста ответил Дмитрий Струтынский, который занимает должность генерального директора клуба «Строгино», выступающего в пляжном футболе.

«Дзюбе нужно попробовать играть в пляжный футбол. В Питере, Москве очень много клубов», - сказал Струтынский в эфире «Матч Премьер».

«Дзюбе на 100% подойдёт пляжный футбол. Будет там суперфорвардом. Можно попробовать – «Строгино» открыто», - добавил представитель клуба.

«Можно ли считать эти слова предложением? Да, только без контракта», - сказал Струтынский со смехом.