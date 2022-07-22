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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Определилась дата матча «Спартак» - «Зенит»

22 Июля 2022 • 18:14 Комментировать (1)

На сайте Российской премьер-лиги было опубликовано подробное расписание шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого туров чемпионата.

Битва между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени.

«Ростов» и «Спартак» сыграют 11 сентября, матч начнётся в 19:45. Эта игра по обыкновению будет интересна дуэлью Валерия Карпина против бывшего клуба.

«Динамо» и «Зенит» выяснят отношения 17 сентября, а «Спартак» и «Локомотив» - 18 сентября.

Ознакомиться с расписанием максимально подробно можно на сайте РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Ростов
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22.07  20:00 Зенит ... Крылья Советов 0.00 0.00 0.00
23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
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