​Определилась дата матча «Спартак» - «Зенит»

На сайте Российской премьер-лиги было опубликовано подробное расписание шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого туров чемпионата.

Битва между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени.

«Ростов» и «Спартак» сыграют 11 сентября, матч начнётся в 19:45. Эта игра по обыкновению будет интересна дуэлью Валерия Карпина против бывшего клуба.

«Динамо» и «Зенит» выяснят отношения 17 сентября, а «Спартак» и «Локомотив» - 18 сентября.

Ознакомиться с расписанием максимально подробно можно на сайте РПЛ.