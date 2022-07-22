Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению высказался, что думает об аренде полузащитника Себастиана Шиманьски в «Фейеноорд».

«Я бы не сказал, что Шиманьски был лидером команды, и что его потеря очень болезненно скажется на «Динамо». Да, он неплохо провёл прошлый сезон, но игрока такого уровня можно заменить. Надо посмотреть, как обстоят дела в команде с молодыми футболистами, может быть, дать шанс сыграть. Всё-таки молодым футболистам требуется дать шанс тренерскому штабу. Если молодому футболисту регулярно давать шанс играть, то вполне вероятно, появится новый игрок уровня Тюкавина, Захаряна… Именно на флангового атакующего футболиста.

Насколько мне известно, в молодёжке Динамо», во второй команде есть несколько ребят, которые играют на такой же позиции, что и Шиманьски. При этом они обладают неплохими футбольными качествами. Поэтому тут вопрос к тренерскому штабу, насколько он готов доверять новым игрокам и соответственно иметь терпение, чтобы довести тех игроков хотя бы до того уровня, который демонстрирует Шиманьски», — сказал Кирьяков.

Сегодня, 22 июля, пресс-служба «Динамо» объявила о переходе 23-летнего поляка в голландский «Фейеноорд» на правах аренды на сезон-2022/23. При этом «Динамо» не уточнило, приостанавливал ли Шиманьски контракт с командой.