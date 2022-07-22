​Тетрадзе: «Футболистов в России много, а личностей нет»

Экс-игрок сборной России Омари Тетрадзе призывает больше внимания уделять детско-юношескому футболу, чтобы извлекать пользу в период санкций.

Как известно, российские клубы и сборная были исключены из турниров УЕФА и ФИФА. Пока непонятно, когда санкции могут быть сняты.

«Футболистов в России много, а личностей нет», - поделился Тетрадзе своим мнением в ходе интервью для «Чемпионата».

Тетрадзе привёл в пример сборную Армению, в составе которой есть Генрих Мхитарян. В российской же сборной, по мнению Омари, таких громких имён нет.

«Головин? Он заслуживает уважения, хороший, добротный футболист. Но опять-таки, о Мхитаряне говорят в Европе, а про русских – ни слова», - высказался Тетрадзе.

В своё время Омари Тетрадзе провёл за сборную России 37 матчей.