Петржела заявил, сможет ли «Спартак» бороться за чемпионство в новом сезоне

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что у «Спартака» нет шансов побороться за победу в РПЛ.

«Вероятность чемпионства «Спартака»? Ноль процентов. У них нет шансов на чемпионство или какие-то медали в этом сезоне», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Эксперт сказал, что просто не верит в «Спартак», чемпионом снова станет «Зенит», а то, что владелец «красно-белых» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова до сих пор находятся в клубе — является смешным.

Во втором туре Российской премьер-лиги «Зенит» в гостях встретится с «Крыльями Советов» сегодня, 22 июля, а московский «Спартак» сыграет в гостевой встрече с «Краснодаром» завтра, 23 июля.