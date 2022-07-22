​«Реал» никакущий, возим эти «золотые мячи»: Чалов вспомнил крупную победу ЦСКА в Мадриде

В сезоне 2018/2019 ЦСКА занял последнее место в группе Лиги чемпионов, но при этом смог дважды обыграть «Реал» - 1:0 дома и 3:0 на выезде. В Мадриде один из голов «армейцев» забил форвард Фёдор Чалов. В новом выпуске программы «Коммент.Шоу» нападающий вспомнил тот матч.

«Какие были ощущения? Как во сне. Всё получается, у всех всё идёт, «Реал» никакущий, возим эти «золотые мячи» (смеётся). Ещё и была последняя игра перед отпуском. Видать, так в отпуск хотели», - высказался Чалов.

Напомним, что ЦСКА тогда в группе набрал 7 очков и финишировал последним. «Реал» же занял первое место, набрав 12 баллов.