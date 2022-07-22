​Чалов вспомнил о том, как ЦСКА не отпустил его в АПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вспомнил о своём несостоявшемся переходе в английский «Кристал Пэлас».

«Играл ли я в симулятор FIFA за «Кристал Пэлас»? Нет, такого не было. Я отношусь к этой ситуации так: «Всё, что ни делается, всё к лучшему».

Я мог оказаться в числе самых дорогих футболистов в России? Я думал так: «Если пришло предложение в такую сумму, значит, мной интересуются. Если я буду продолжать в таком духе, то будут ещё предложения». Не срослось.

Идею о том, что я поник после сорвавшегося трансфера, больше накрутили. Понятно, что мне хотелось поехать в Англию, но то, что я расстроился или пропускал тренировки, - это неправда», - высказался Чалов в «Коммент.Шоу».