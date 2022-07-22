Чалов поспорил с Геничем – футболист должен набрать 13 баллов по системе «гол+пас»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов стал героем нового выпуска программы «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube. По ходу разговора футболист поспорил с комментатором Константином Геничем.

Согласно условиям спора, Фёдор Чалов в сезоне 2022/2023 должен набрать 13 баллов по системе «гол+пас». Если футболист победит, то Константин Генич придёт на домашний матч ЦСКА в футболке «Спартака». Если футболист проиграет, то подарит всем ведущим «Коммент.Шоу» футболки из своей коллекции.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 23 июля. Соперником команды Владимира Федотова будет «Сочи».