​Варела может уйти из «Динамо» в бразильский клуб

В летнее трансферное окно «Динамо» может потерять ещё одного легионера. Интерес к защитнику команды Гильермо Вареле проявляет бразильский «Фламенго». Об этом сообщает журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс». В своё время этот журналист работал в московском клубе.

Несколько дней назад Гильермо Варела говорил, что остаётся в «Динамо» на весь сезон. Впрочем, в футболе временами всё очень резко меняется, поэтому исключать ничего нельзя.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Гильермо Варелу в 2,5 миллиона евро. За «Динамо» уругваец играет с осени 2020 года.