​«Алания» потеряла трофей за победу в чемпионате России

В настоящий момент «Алания» выступает в Первой лиге, но в средине девяностых годов прошлого столетия владикавказцы представляли собой серьёзную боевую единицу по меркам элитного дивизиона. В 1995 году под руководством Валерия Газзаева «Алания» стала чемпионом России. Впоследствии клуб получил копию чемпионского трофея на вечное хранение. В настоящий момент этот трофей пропал, о чём рассказывает телеграм-канал Baza.

Потеря трофея произошла ещё несколько лет назад, когда клуб переживал серьёзные трудности в виде банкротства. Поначалу в «Алании» думали, что трофей находится у Валерия Газзаева, однако тренер сообщил, что это не так. Во Владикавказе продолжают искать утерянный кубок.