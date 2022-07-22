​Арбитр Матюнин подал в суд на журналиста

Российский рефери Алексей Матюнин подал судебный иск против «РБ Спорт» и конкретно против журналиста Сергея Егорова. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Иск связан с публикацией информации о том, что весной Алексей Матюнин не прошёл проверку на детекторе лжи после своей работы на матче между «Химками» и «Крыльями Советов».

В обозримом будущем будет назначена дата судебного заседания по этому делу.

Напомним, что в последние годы проверка арбитров на полиграфе стала привычным делом. Многие российские арбитры после скандальных матчей со своим участием проходили проверку на детекторе лжи.