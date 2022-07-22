​Чалов вспомнил, как его оштрафовали за мясо в машине

Вторую часть прошлого сезона форвард Фёдор Чалов провёл в «Базеле» на правах аренды. Теперь футболист вернулся в ЦСКА и будет стараться помогать «армейцам» решать турнирные задачи. Между тем, Чалов рассказал интересную историю о своём периоде в Швейцарии.

По словам Чалова, за продуктами он ездил в Германию, поскольку цены там в разы дешевле. Так, например, пакет молока в Швейцарии стоит четыре евро, в то время как в Германии его можно приобрести за полтора евро. При этом дорога в соседнюю страну занимала всего лишь 10 минут.

Однажды Чалову пришлось платить штраф. Футболист не знал, что существуют лимиты на ввоз продукции из Германии в Швейцарию.

«На человека - не более килограмма мяса. Я об этом не знал. Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везёте?» У нас было четыре килограмма на двоих», - вспомнил Чалов, давая интервью для «Спорт-Экспресса».

По словам Чалова, сумма штрафа составила 100 евро. Лишнее мясо пришлось оставить, поскольку за него нужно было доплачивать серьёзную сумму.