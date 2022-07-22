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​Роналду боится Месси, увеличил половой орган и планирует вернуться в Мадрид - в главных слухах недели рубрика

22 Июля 2022 • 14:57 Комментировать

В главных слухах недели героем номер один стал Криштиану Роналду. Вы узнаете, почему португалец боится Лионеля Месси, как он изменил своё тело, и какое футбольное будущее его может ждать. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду боится Месси

В начале июля стало известно о том, что Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его. Португалец не хочет пропускать сезон Лиги чемпионов, куда «красные дьяволы» квалифицироваться не смогли. Слухи говорят о том, что такая позиция Роналду продиктована страхом. Криштиану боится, что за сезон Лионель Месси сможет приблизиться к нему или даже обойти его в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю. На сегодняшний день у Роналду 141 гол в сильнейшем клубном турнире континента, а у Месси – 125.

 

Роналду увеличил половой орган

Быть звездой мирового масштаба непросто, ведь журналисты то и дело хотят вторгнуться в твою личную жизнь, раскопав какую-нибудь сенсацию для острого заголовка. На неделе вот в прессе появилась информация об обращениях Криштиану Роналду к пластическим хирургам. Сообщается, что по ходу своей карьеры португальский футболист не раз обращался к специалистам этого профиля. Среди прочего, Роналду сделал себе инъекции ботокса в половой орган.  

 

Ещё одна причина, по которой Роналду хочет уйти из «МЮ»

И снова о ситуации Криштиану Роналду. Основной причиной, по которой он желает покинуть «Манчестер Юнайтед», считается непопадание команды в Лигу чемпионов. Но на неделе в СМИ появилась информация о ещё одной причине. Так, Роналду не нравится, что в «Манчестер Юнайтед» всю ответственность за результаты общественность возлагает на него. Криштиану хочет перейти в команду, где ответственность будет коллективной, и он будет чувствовать поддержку на футбольном поле. Роналду считает это важным, учитывая свой возраст и приближающийся чемпионат мира.

 

Роналду вернётся в Мадрид

В последнее время Криштиану Роналду слухи стали плотно связывать с «Атлетико». Поговаривают, что португалец хочет снова жить в Мадриде, а поскольку двери «Реала» для него закрыты – «сливочные» смотрят в будущее и якобы не хотят возвращать Роналду – то игрок может пойти на такой трансфер. По слухам, видеть в своей команде Криштиану очень хочет главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Всё упирается в финансовый вопрос, ведь подписание Роналду – дорогое удовольствие.

 

Дзюба будет играть в Азербайджане

Время идёт, а Артём Дзюба по-прежнему не имеет клубной прописки. Удивительно, но ни один российский клуб пока всерьёз не пытается приобрести форварда, который прекрасно умеет забивать и ассистировать в РПЛ. Судя по всему, проблема заключается в финансовых запросах Дзюбы. Между тем, на неделе в СМИ просочилась информация о возможном переезде Артёма в чемпионат Азербайджана. С Дзюбой связывают сразу два местных клуба – «Карабах» и «Нефтчи». И хотя в этих клубах информацию опровергли, случиться может всякое. Дыма без огня не бывает.

 

Почему Гвардиола отказался от Неймара

Всё идёт к тому, что Неймар этим летом никуда не уйдёт. «ПСЖ» вроде бы не против продать форварда, чтобы заработать деньги и разгрузить зарплатную ведомость, но сам бразилец настроен продолжать играть в Париже. Если верить слухам, то «ПСЖ» недавно предлагал Неймара «Манчестер Сити». Об этом рассказали Хосепу Гвардиоле, но главный тренер «горожан» от бразильца отказался. По данным СМИ, испанский тренер побоялся, что Неймар может нарушить гармонию в составе его команды.

Слухи собирал Александр Тихий.

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