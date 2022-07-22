Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым оценил переход экс-нападающего «быков» Ивана Игнатьева из казанского «Рубина» в московский «Локомотив».

- Это некая сенсация или сюрприз. Я не понимаю смысла этого перехода для «Локомотива», который вроде как хочет борется за высокие места. В принципе, Игнатьев никак не проявлял себя после ухода из «Краснодара», теперь он средний игрок. В «Рубине» он получил новый вызов и не справился с ним. Не зря говорят, что после первого хорошего сезона молодой футболист может потеряться. Другое дело, если бы Игнатьев сейчас перешёл в клуб, только что вышедший в Премьер-лигу. А зачем он команде, которая борется, можно сказать, за тройку, я не знаю. Всё может быть, и Игнатьев может выстрелить. Моё мнение, что он не покажет себя в «Локомотиве» лучше, чем в «Рубине». Но дай бог, конечно, чтобы показал.