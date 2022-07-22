Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентомКириллом Иванцовым высказался относительно внедрения в российском футболе паспорта болельщика под названием Fan ID.

- Для кого нужен этот паспорт? Для болельщиков? Да ладно! Он разве упрощает что-то? Не надо будет стоять в очереди за билетами? Это афера какая-то, заморочка. Может, для спекулянтов сделано. Кто это выдумал, кому это нужно? Кто-то будет наживаться на этом. Ну не верю я в то, что это полезно. Тому, кто его выдумал, выгода точно есть. Они советовались с болельщиками, с фанатами? Валуев и кто там ещё в Госдуме сидит из бывших спортсменов?