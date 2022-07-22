«Краснодар» предложил 15 миллионов за футболиста «Сочи»

Защитник Егор Пруцев попал в сферу интересов «Краснодара» и столичного «Динамо», об этом сообщает «Чемпионат».

Руководство «быков» уже приступило к решительным действиям и предложило за футболиста 15 миллионов рублей. В настоящий момент Пруцев является игроком «Сочи», его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне 19-летний защитник выступал на правах аренды за «Нефтехимик». Пруцев принял участие в 13 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Добавим, что в прошлом сезоне «Сочи» стал серебряным призером РПЛ.