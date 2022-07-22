Алдонин - о бане России в еврокубках: «Всё может затянуться надолго»

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о бане российский клубов в еврокубках. Эксперт предположил, как долго команды РПЛ не смогут выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Нереально говорить о какой-то дате. Через год-два нас точно не вернут в еврокубки. Всё может затянуться надолго», - передает слова Евгения «РБ Спорт».

Напомним, что российские команды точно пропустят сезон-2022/2023 еврокубков.

В прошлом розыгрыше РПЛ чемпионом стал петербургский «Зенит». Серебряные медали завоевал «Сочи», а тройку призеров замкнуло московское «Динамо».