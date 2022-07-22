Назван лучший клуб мира, «Спартак» занял в рейтинге 164-е место

Представлен рейтинг лучших клубов мира по версии экспертов портала FiveThirtyEight. Его лидером является английский «Манчестер Сити». На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария», а тройку лучших замкнул еще один представитель Премьер-лиги – «Ливерпуль».

В топ-10 рейтинга также были включены: «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».

Стоит отметить, что в этот рейтинг попал чемпион России – петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака находятся на 40-м месте.

Московский ЦСКА занял 152-ю позицию, а «Спартак» расположился на 164-м месте.