Вендел объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом»

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Вендел объяснил свое решение продлить контракт с российским топ-клубом.

«Меня прекрасно здесь приняли, поэтому я всегда думал о том, чтобы задержаться здесь подольше. Мы уже давно обсуждали новый трудовой договор. Однако я не стану исключать возвращение в Бразилию в будущем», - передает слова полузащитника O Dia.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. С того времени бразильский хавбек поучаствовал в 57 поединках за петербургскую команду, отметившись 16 результативными действиями (8 голов + 8 ассистов).