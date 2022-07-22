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Вендел объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом»

22 Июля 2022 • 07:43 Комментировать

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Вендел объяснил свое решение продлить контракт с российским топ-клубом.

«Меня прекрасно здесь приняли, поэтому я всегда думал о том, чтобы задержаться здесь подольше. Мы уже давно обсуждали новый трудовой договор. Однако я не стану исключать возвращение в Бразилию в будущем», - передает слова полузащитника O Dia.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. С того времени бразильский хавбек поучаствовал в 57 поединках за петербургскую команду, отметившись 16 результативными действиями (8 голов + 8 ассистов).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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