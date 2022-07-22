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Гершкович: «Ни один из иностранных тренеров РПЛ не соответствует уровню Черчесова»

22 Июля 2022 • 07:01 Комментировать

Член исполкома РФС Михаил Гершкович поделился мнением о бывшем наставнике сборной России Станиславе Черчесове, ныне работающем в венгерском «Ференцвароше».

В разговоре с «Матч ТВ» Гершкович заявил, что в российском чемпионате не хватает такого специалиста, как Станислав Саламович. По словам представителя РФС, Черчесов – один из ведущих российский тренеров.

«Жаль, что он у нас сейчас не работает, зато в РПЛ есть иностранцы очень низкого пошиба. Ни один из них не соответствует уровню Черчесова», - сказал Гершкович.

Напомним, что на этой неделе «Ференцварош» Черчесова провел первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Венгерский коллектив на своем поле потерпел поражение от «Слована» со счетом 1:2. Ответная игра пройдет через неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Гершкович Станислав Черчесов
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