Баринов ответил на вопрос о трансфере в «Валенсию»

Хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о информации о своем возможном переходе в европейский клуб. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны испанской «Валенсии».

«Слухи о «Валенсии» и так далее… Если кого-то интересует, поймайте моего агента где-нибудь после игры и разорвите», - заявил капитан «железнодорожников» во время общения с болельщиками команды.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива». Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне Дмитрий провел 23 поединка в рамках РПЛ и отметился двумя голевыми передачами.