Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин высмеял безработного Дзюбу

22 Июля 2022 • 06:40 Комментировать

Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин, который ведет популярный канал в Youtube, отреагировал на поход экс-нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в цирк Юрия Никулина.

«Дзюба посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт», - пошутил Уткин на своем ютуб-канале.

33-летний нападающий сейчас пребывает в статусе свободного агента. По окончании сезона-2021/2022 у Артёма истек срок действия контракта с «Зенитом».

В СМИ сообщалось, что у Дзюбы есть варианты продолжения карьеры в Турции и Росси.

В последнее время форвард поддерживал форму в расположении казанского «Рубина», вылетевшего в ФНЛ.

Оценить новость
- 5
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.07  20:00 Зенит ... Крылья Советов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Июля
07:43 · Россия. Премьер-лига
Вендел объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом»
07:01 · Россия. Премьер-лига
Гершкович: «Ни один из иностранных тренеров РПЛ не соответствует уровню Черчесова»
06:56 · Россия. Премьер-лига
Баринов ответил на вопрос о трансфере в «Валенсию»
06:29 · Россия. Премьер-лига
Уткин высказался об инциденте с Пиняевым
06:24 · Россия. Премьер-лига
Чалов рассказал, что думает о новом тренере «Спартака» Абаскале
01:52 · Россия. Премьер-лига
Чалов рассказал о непростом решении покинуть «Базель» 1
21 Июля
22:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА продлил контракт со своим воспитанником
21:55 · Россия. Премьер-лига
Бубнов верит в «Спартак» в матче с «Краснодаром»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе: «Спартак» виноват в уходе Бакаева
21:48 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Победа в Суперкубке дала возможность ощутить чемпионский дух «Зенита»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой напомнил, что Карпин в своё время вообще не хотел возвращаться в Россию
21:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Баварией» может рулить каждый»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что готов работать главным тренером
20:52 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Кравцов улетел в «Сочи»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Баринов: При Гисдоле был релакс, это не нормально
Все новости
Рекомендуем