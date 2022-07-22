Уткин высказался об инциденте с Пиняевым

Популярный футбольный блогер Василий Уткин поделился мнением об инциденте с полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым. 17-летнего игрока на днях госпитализировали, выявив у него пневмоторакс.

«Главный вопрос - не повредит ли это его карьере. Важно относиться к этому серьёзно. Восстановление должно быть тщательным. Надеюсь, все обойдётся», - гласит сообщение Василия в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Пиняев пропустит остаток 2022 года. Перспективному футболиста понадобится хирургическое вмешательство.

В минувшем сезоне РПЛ Сергей сыграл 28 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.