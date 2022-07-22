Чалов рассказал, что думает о новом тренере «Спартака» Абаскале

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о новом главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале. Под руководством испанского специалиста россиянин поиграл в швейцарском «Базеле».

«В «Базеле» я при нем перестал играть. Но ничего плохого сказать не могу: тактически обученный, хорошо разбирает команды. Посмотрим, как проявит себя в «Спартаке», - приводятся слова форварда на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Абаскаль пополнил ряды «красно-белых» этим летом. Он сменил у руля московского коллектива итальянца Паоло Ваноли.

В первом туре Премьер-лиги «Спартак» расписал мировую с грозненским «Ахматом» (1:1). Следующий матч команда проведет на выезде против «Краснодара».