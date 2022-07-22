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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов рассказал о непростом решении покинуть «Базель»

22 Июля 2022 • 01:52 Комментировать (1)

Нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, почему не остался в Швейцарии и не продолжил играть в «Базеле», несмотря на тот факт, что его команда получила право на участие в еврокубках. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

Федору задали прямой вопрос, было ли у него желание остаться играть в Европе, в частности, в «Базеле». Чалов ответил четко и понятно.

«Ну, в российском футболе сейчас нелегкое время. Там – еврокубки… Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле у меня не было плохих вариантов. Я рад, что «Базель» хотел, чтобы я остался. И что ЦСКА решил вернуть. Думаю, сейчас любой российский футболист на весь золота», - отметил нападающий «армейцев».

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва РПЛ Фёдор Чалов
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