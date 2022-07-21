Мостовой: «Баварией» может рулить каждый»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что заслуга главного тренера «Зенита» Сергея Семака в чемпионствах команды невелика.

Мостовой сказал Sport 24, что на начальном этапе тренерской карьеры агенты помогли Жозе Моуринью и Юлиану Нагельсману, если же сейчас Нагельсман возглавит условный «Майнц», то про него все забудут.

«Семак выиграл уже четыре подряд чемпионства с «Зенитом» — ну а кому ему проигрывать? Так и «Баварией» — рулить может каждый», — добавил эксперт.

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России под руководством Сергея Семака.