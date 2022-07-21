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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, какие два матча второго тура РПЛ «Матч ТВ» покажет бесплатно

21 Июля 2022 • 19:46 Комментировать

Телеканал «Матч ТВ» выбрал два матча, которые покажет в бесплатном доступе на федеральном канале.

Одной из таковых встреч станет игра между ЦСКА и «Сочи». Начала поединка запланировано на субботу, 23 июля. Любители российского футбола смогут посмотреть матч, включив спортивный телеканал в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене».

Кроме того, зрители федерального «Матча!» смогут увидеть увлекательное противостояние, в котором сойдутся московский «Локомотива» и «Ростов». Эта игра будет доступна на «Матч ТВ» в воскресенье, 24 июля, начиная с 20:00 по столичному времени.

Все остальные встречи, включая центральный матч тура между «Краснодаром» и московским «Спартаком» будут показаны в эфире телеканала «Матч! Премьер» согласно расписания второго тура РПЛ.

Ранее стали известны судьи, которые получили назначение на игры чемпионата России. Так, матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. На встрече ЦСКА – «Сочи» будет работать Владимир Москалёв. На встрече «Краснодара» и московского «Спартака» будет судить Кирилл Левников, а Ян Бобровский назначен на поединок «Оренбург» - «Урал». В качестве главного рефери игры «Химки» - «Пари НН» предстанет Артём Любимов, а Алексей Сухой рассудит противостояние московского «Локомотива» и «Ростова».

Недавно стало известно, что ФНЛ также согласовала трансляции матчей Первой лиги на каналах холдинга «Матч!» на первые пять туров. В рамках поединка второго дня была выбрана встреча между «КАМАЗом» и «СКА-Хабаровском», проходящая в Набережных Челнах. Эта игра также будет показана на телеканале «Матч! Премьер».

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