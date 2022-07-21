​«Фейеноорд» сможет выкупить Шиманьски у «Динамо» за 11 млн евро

Появилась уточнённая информация о скором трансфере полузащитника Себастиана Шиманьски из московского «Динамо» в голландский «Фейеноорд». По данным журналиста Константина Алексеева, которыми он делится в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс», после сезона аренды «Фейеноорд» будет иметь возможность выкупить Шиманьски у «Динамо» за 11 миллионов евро. Кроме того, московские «динамовцы» получат 20% от суммы следующего трансфера польского футболиста.

Напомним, что цвета московского «Динамо» Себастиан Шиманьски защищал на протяжении трёх лет. Теперь же поляк готовится к новой главе в своей карьере.