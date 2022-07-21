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​ЭСК подробно разжевала все правильные решения арбитра Безбородова, в которых сомневался «Спартак»

21 Июля 2022 • 18:39 Комментировать (1)

«Спартак» остался недоволен судейством Владислава Безбородова в матче против «Ахмата», завершившемся вничью со счётом 1:1. Московский клуб обращался в экспертно-судейскую комиссию, но та не нашла ошибок в ключевых решениях рефери. Теперь ЭСК выпустила подробное пояснение по каждому моменту.

По мнению комиссии, арбитр справедливо удалил с поля Матея Рыбуса после двух жёлтых карточек. В первом случае поляк задержал соперника руками и лишил его возможности вести борьбу, а во втором – стал участником конфликта.

ЭСК установила, что гол «Ахмата» был засчитан правильно, поскольку Евгений Харин, находившийся «вне игры», не влиял на вратаря «Спартака». Что до претензии москвичей по поводу истечения компенсированного времени, то эксперты подчёркивают, что время контролирует арбитр. В этом плане в действиях Безбородова не было замечено какого-либо противоречия правилам.

Согласно решению ЭСК, арбитр справедливо не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в дебюте второго тайма. Контакт между Куинси Промесом и Антоном Швецом признан естественным. Отмечается, что игроки двигались в одном направлении.

Также комиссия признала справедливость решения Безбородова о неназначении пенальти на 77-й минуте. Положение руки Юрия Журавлёва признано естественным. ЭСК подчёркивает, что в подобных ситуациях пенальти ставится в ситуациях, когда рука вытянута и стелется по полю, либо же имеет место быть умышленное движение руки к мячу.

По мнению ЭСК, рефери правильно не удалил с поля Георги Шелию в эпизоде с Александром Соболевым. При данном неспортивном поведении отсутствовала чрезмерная сила, и вратарь должен был получить жёлтую карточку. Также судья по делу не поставил пенальти, поскольку ранее произошло нарушение правил со стороны Соболева.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Безбородов
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