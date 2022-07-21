​Широков предположил, почему «Сочи» не подписывает Дзюбу

Артём Дзюба по-прежнему числится в списке игроков без клубной прописки. 33-летний нападающий занимается поиском клуба, а пока тренируется с казанским «Рубином» ради поддержания формы.

На вопрос по поводу будущего Дзюбы ответил ещё один экс-игрок «Зенита» Роман Широков. У него спросили, почему Дзюбу не подписывает «Сочи», недавно потерявший Маттео Кассьерру.

«В «Сочи» явно не хватает нападающего. Но, наверное, пока не берут из-за дороговизны контракта, надо договориться по условиям. Как я понимаю, главный момент - деньги. «Сочи» переплачивать не будет», - высказался Широков для «РБ Спорт».

Напомним, что по завершению прошлого сезона истёк срок контракта Артёма Дзюбы с «Зенитом».