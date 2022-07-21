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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Широков – о Каттани: «Привёл в «Спартак» непонятных футболистов и будет теперь рассказывать»

21 Июля 2022 • 17:58 Комментировать

Известный в прошлом игрок сборной России Роман Широков высказался о Луке Каттани, покинувшем должность спортивного директора «Спартака» прямо перед стартом нового сезона РПЛ.

«Говорят, он устал. От чего? Если любишь свою работу, это приятная усталость. Привёл непонятных футболистов и будет теперь рассказывать», - высказался Широков в ходе интервью для «РБ Спорт».

Говоря о «непонятных» футболистах, Широков назвал Кристофера Мартинеса и Шамара Николсона.

По словам Широкова, он не увидел какой-то работы в исполнении Каттани. Экс-игрок «Зенита» отметил, что он не верит в спортивных директоров, которые ранее являлись скаутами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Лука Каттани
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