​Широков – о Каттани: «Привёл в «Спартак» непонятных футболистов и будет теперь рассказывать»

Известный в прошлом игрок сборной России Роман Широков высказался о Луке Каттани, покинувшем должность спортивного директора «Спартака» прямо перед стартом нового сезона РПЛ.

«Говорят, он устал. От чего? Если любишь свою работу, это приятная усталость. Привёл непонятных футболистов и будет теперь рассказывать», - высказался Широков в ходе интервью для «РБ Спорт».

Говоря о «непонятных» футболистах, Широков назвал Кристофера Мартинеса и Шамара Николсона.

По словам Широкова, он не увидел какой-то работы в исполнении Каттани. Экс-игрок «Зенита» отметил, что он не верит в спортивных директоров, которые ранее являлись скаутами.