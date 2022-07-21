​Бышовец предвидит трудности Игнатьева в «Локомотиве»

В ближайшие часы московский «Локомотив» должен объявить о подписании контракта с Иваном Игнатьевым. Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что сделка уже была закрыта – стороны ударили по рукам и поставили нужные подписи.

По поводу перспектив Ивана Игнатьева высказался известный тренер Анатолий Бышовец, который в своё время работал в «Локомотиве».

«Думаю, что Игнатьеву будет очень сложно перезапустить свою карьеру в «Локомотиве». Нельзя сказать, что у него нет способностей, но выдержать конкуренцию в «Краснодаре», в «Рубине» не удалось, а в составе «железнодорожников» это сделать будет ещё сложнее», - высказался Бышовец, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Несколько лет назад об Иване Игнатьеве говорили как о восходящей звёздочке российского футбола. Впрочем, дальше в карьере нападающего произошёл спад. На фоне неудовлетворительных показателей на футбольном поле Игнатьев ещё и попадал в скандалы.