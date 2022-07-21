В Goodness высказались о подписании Павлюченко и Алдонина

Глава футбольного клуба Goodness Максим Гутник, который выступает в Медиалиге, поделился эмоциями от подписания Романа Павлюченко и Евгения Алдонина.

«До сих пор не могу поверить, что такие легенды, как Евгений Алдонин и Роман Павлюченко, будут писать историю вместе с нами. Помимо того, что они до сих в полном порядке, они ещё и очень веселые ребята», — цитирует слова Гутника «Чемпионат».

Функционер заявил, что в ближайшее время легенды приступят к тренировкам вместе с Goodness, команда готова ко второму сезону Медийной футбольной лиги.

Напомним, что последним клубом Павлюченко было «Знамя» из Ногинска, а Алдонин работал тренером в «Роторе».