Колосков выступил против роспуска легионеров из российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выступил против роспуска легионеров из российских клубов. Идея появилась вследствие палок в колеса, которые вставляют российскому футболу европейские футбольные чиновники.

Она вызвала оживленные обсуждения среди представителей российской футбольной общественности. Колосков считает ее пагубной.

- С такой идеей я не согласен, потому что тогда весь российский футбол превратится во Вторую лигу, даже не в Первую. Я считаю, что пока есть возможность, нужно приглашать сильных легионеров к нам в чемпионат, - цитирует Колоскова издание «Спорт день за днем».