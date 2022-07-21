​Стали известны детали договорённости «Динамо» и «Фейеноорда» по Шиманьски

«Фейеноорд» вот-вот объявит о переходе в свои ряды полузащитника Себастиана Шиманьски, права на которого принадлежат московскому «Динамо». Как сообщает на своих страницах Voetbalprimeur, голландский топ-клуб арендует поляка на сезон с возможностью выкупа за 10 миллионов евро. Если «Фейеноорд» реализует опцию, то «Динамо» также получит 10% от следующей продажи футболиста.

Журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» отмечает, что опция выкупа не является обязательной.

Отметим, что за московское «Динамо» Себастиан Шиманьски выступал на протяжении трёх сезонов.