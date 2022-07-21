​«Динамо» не будет платить Шиманьски, пока он играет за «Фейеноорд»

В ближайшие часы «Фейеноорд» должен объявить об аренде у московского «Динамо» Себастиана Шиманьски. Ранее в прессе проскакивала информация о договорённости между клубами.

Как стало известно Metaratings, в период аренды заработную плату Себастиану Шиманьски будет полностью выплачивать «Фейеноорд».

В «Динамо» Себастиан Шиманьски провёл три сезона. За это время польский полузащитник провёл во всех соревнованиях 85 матчей. На счету футболиста 8 голов и 17 результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Себастиана Шиманьски в 14 миллионов евро.