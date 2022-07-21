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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЭСК рассмотрела обращение «Локомотива» - решения Казарцева признаны верными

21 Июля 2022 • 14:27 Комментировать

По итогам стартового тура чемпионата «Локомотив» обращался в экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть ряд судейский решений. Все решения Василия Казарцева в ЭСК РФС признали верными, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

ЭКС установила, что Казарцев правильно не назначил пенальти в пользу «Локомотива» в ситуации с Антоном Миранчуком. Также рефери был прав, когда дал продолжить игру в эпизоде  с контактом двух игроков перед голом «Пари НН» и позже не зафиксировал офсайд. Наконец, Казанцев по делу не назначил одиннадцатиметровый в ситуации с попаданием мяча в руку игроку нижегородской команды.

Напомним, что «Локомотив» и «Пари НН» сыграли вничью – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Казарцев Пари НН
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