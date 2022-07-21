​«Спартак» отказался от Жигулёва после просмотра

«Спартак» не станет подписывать контракт с Ильёй Жигулёвым. 26-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, тренировался с московской командой в рамках просмотра. Жигулёв не подошёл «красно-белым», о чём сообщает Metaratings.

Илья Жигулёв является воспитанником «Краснодара». Последним его клубом был польский «Заглембе».

В своё время Илья Жигулёв был капитаном молодёжной сборной России. Если обратиться к авторитетному порталу transfermarkt, то можно увидеть, что эксперты оценивают полузащитника в 750 тысяч евро.

В настоящий момент «Спартак» готовится к игре против «Краснодара». Команды пересекутся в субботу, 23 июля.