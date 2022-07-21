​Иван Игнатьев стал игроком «Локомотива» - источник

Иван Игнатьев рассчитывает перезапустить свою карьеру в «Локомотиве». 23-летний нападающий уже подписал контракт с московским клубом. Произошло это в четверг после тренировочного занятия, сообщает Metaratings.

По данным источника, контракт Ивана Игнатьева составлен по формуле «1+2». В ближайшее время «железнодорожники» должны объявить о сделке официально.

О таланте Ивана Игнатьева много говорили в России, но в последние годы нападающий выступал не лучшим образом. К тому же Игнатьев несколько раз оказывался в центре скандалов.

Предыдущим клубом Ивана Игнатьева был «Рубин». Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.