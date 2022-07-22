«Спартак» усиленно ищет клуб Урунову, «Фиорентина» - Кокорину, а Дибала перешёл к Моуринью: главные трансферы недели

Главные новости о состоявшихся и планирующихся переходах

На календаре вот уже второй тур РПЛ, а вопросов на трансферном рынке великое множество. Где же этот сезон проведёт Артём Дзюба, тренирующийся с казанским «Рубином»? Сможет ли «Фиорентина» всё-таки расторгнуть контракт с Кокориным и отправить того в РПЛ? Подпишет ли «Локомотив» одного из самых неоднозначных форвардов России – Ивана Игнатьева? И не только этим живёт «рынок». «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и слухи собраны в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» взял двух бразильцев и не отпустил одного

Кажется, завершилась трансферная кампания чемпиона на это летом. Наконец доехали до Санкт-Петербурга два анонсированных бразильца – голкипер Иван и вингер Густаво Мантуан. Оба подписали контракты, презентовали себя и начали тренировочный процесс. Сергей Семак уверяет, что Иван уже готов играть – дайте только пару дней на акклиматизацию. С Густаво Мантуаном ситуация сложнее, видимо из-за травм, но конкретики главный тренер добавлять не стал.

Зато продолжим мы видеть в лазурной футболке Вале Вендела. Активные слухи, отправлявшие полузащитника «Зенита» во «Фламенго» или «Арсенал, окончательно угасли. Даже в Бразилии признали, что переговоры затихли, а сам Вендел подписал с «Зенитом» новый контракт на улучшенных условиях. Автор первого гола РПЛ сезона-2022/23 остаётся в Санкт-Петербурге, и вместе с ним «Зенит» идёт за пятым подряд чемпионским титулом.

«Спартак» ищет клуб Урунову

Довольно тихо в стане красно-белых. Вернулся в команду Виктор Мозес и даже спас команду от поражения в Грозном. Утихли слухи о его уходе, остальные легионеры (Мартинс, Николсон) вроде тоже довольны, играют. Активно работает «Спартак» лишь в одном направлении – ищет новый клуб Остону Урунову. Но там всё сложно. Красно-белые хотят игрока продать, однако претендентов не находится. На аренду согласны три-четыре клуба (самый активный интерес проявлял корейский «Чонбук»), но претенденты не готовы покрыть зарплату Урунова, а «Спартак» не хочет оплачивать игрока в аренде. Проблема.

«Краснодар» привёз легионера

Штучный товар по нынешним временам, но южным «быкам» удалось разбавить заявку легионером. И это после возвращения Джона Кордобы с Кайо. Новым полузащитником «Краснодара» стал серб Михайло Баньяц, подписавший контракт на четыре года. Бывший клуб вряд ли кому-то известен – «Бачки Тополы», однако сам Баньяц времени даром не теряет. Он уже отгрыл пару матчей за молодёжную сборную Сербии, а в прошлом сезоне 22-летний полузащитник набил отличную статистику – 7 голов и 10 ассистов за 38 игр. И создавал много, и не пропускал матчи из-за травм.

Кокорина ждут в РПЛ?

Плавно переходи с РПЛ на Серию А. Трансфер Александра уже в самой Флоренции признали ошибкой, открыто написав об этом в прессе. Но вывод одинаковый, кажется, эта новость на повторе звучит уже год – Александр Кокорин не будет разрывать контракт с «Фиорентиной», отработает соглашение до конца. Да, неуёмные «фиалки» вновь пытались расторгнуть трудовой договор по взаимному согласию, но не получилось. Кокорин хоть и пропустил первый тренировочный сбор, остаётся игроком «Фиорентины». А российские инсайдеры поговаривают об интересе к Александру со стороны «Торпедо». Новичок РПЛ хотел бы добавить класса своему нападению, но Кокорину придётся пойти на серьёзное снижение зарплаты. Правда, пока дальше слухов дело не двинулось.

Европейские чемпионаты

Моуринью подписал Дибалу

Неплохая по фамилиям сделка организовалась в Риме. Пауло Дибала был надеждой, десяткой «Ювентуса», но не договорился по новому контракту. Аргентинец просил почти 10 млн евро оклада, что туринских боссов не устроило и они сделали ставку на Душана Влаховича. Дибала ушёл на свободный трансфер, но долгое время не мог ни с кем договориться. «Интер» вернул из «Челси» Ромелу Лукаку, закрыв вопрос по нападению, «Милан» просто не потянул оклад, а время шло. Пауло снижал аппетиты по зарплате и в итоге остановился на 6 млн евро в год.

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Получил он требуемые деньги в Риме, подписав контракт на три года. «Рома» опередила «Наполи», заполучив Пауло Дибалу. Теперь аргентинцу предстоит играть под руководством Жозе Моуринью, правда, до Лиги чемпионов этот звёздный тандем не доедет. «Рома» в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы и вряд ли будет бороться за золото Серии А. На этот случай (или другой, похуже) Пауло Дибала подстраховался, прописав в своём контракте сумму отступных в 20 миллионов евро.