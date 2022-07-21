​Говорил Кержакову: «Как ты с такими «трупами» ещё у кого-то выигрываешь?» - Аршавин

Известный в прошлом игрок сборной России Андрей Аршавин повторил свою мысль о том, что уход Александра Кержакова с должности главного тренера «Пари НН» был неспортивным решением. Аршавин указал на тот факт, что под руководством Кержакова команда сохранила место в РПЛ, даже избежав участия в «стыках». При этом состав у нижегородцев, по мнению Аршавина, был слабым.

По словам Андрея Аршавина, он думал, что команда Александра Кержакова вылетит из элитного дивизиона.

«Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими «трупами» ещё у кого-то выигрываешь?» - вспомнил Аршавин, давая комментарий для «РИА Новости».