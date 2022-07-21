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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дана Борисова высказалась об обложке с женщиной в костюме БДСМ, похожей на жену Федуна

21 Июля 2022 • 12:01 Комментировать

Газета «Советский Спорт» давно известна своими запоминающимися обложками. Перед недавней битвой за суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» на обложке очередного выпуска газеты была изображена женщина в костюме БДСМ, очень похожая на супругу владельца «красно-белых» Леонида Федуна Зарему Салихову.

В программе «Есть тема» на канале «Матч ТВ» по поводу обложки высказалась известная телеведущая Дана Борисова.

«Так это шарж? А я думала, что фото настоящее», - сказала звезда телеэкрана.

Напомним, что «Зенит» завоевал суперкубок России, разгромив «Спартак» со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова Дана Борисова
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