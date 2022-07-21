Гайич: «Готов играть в ЦСКА 10 лет, как Фернандес»

Новичок московского ЦСКА Милан Гайич заявил о готовности надолго остаться в «армейском» клубе.

«Готов 10 лет играть в ЦСКА, как Фернандес! Это было бы круто! ЦСКА - это проект на будущее. Я приехал в Россию на долгие годы», - приводятся слова сербского защитника на страницах издания «Чемпионат».

Сербский футболист призван заменить в составе ЦСКА Марио Фернандеса, приостановившего карьеру в мае текущего года.

Гайич перешел в ЦСКА из белградской «Црвены Звезды». Милан заключил с москвичами долгосрочный контракт до лета 2025 года.