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Гайич: «Готов играть в ЦСКА 10 лет, как Фернандес»

21 Июля 2022 • 11:09 Комментировать

Новичок московского ЦСКА Милан Гайич заявил о готовности надолго остаться в «армейском» клубе.

«Готов 10 лет играть в ЦСКА, как Фернандес! Это было бы круто! ЦСКА - это проект на будущее. Я приехал в Россию на долгие годы», - приводятся слова сербского защитника на страницах издания «Чемпионат».

Сербский футболист призван заменить в составе ЦСКА Марио Фернандеса, приостановившего карьеру в мае текущего года.

Гайич перешел в ЦСКА из белградской «Црвены Звезды». Милан заключил с москвичами долгосрочный контракт до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич
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