Аршавин спрогнозировал, когда российские клубы вернут в еврокубки

Бывший форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас является замом генерального директора клуба по спортивному развитию, предположил, когда российские клубы могут быть допущены к еврокубкам.

«Самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки - 2025 год. У нас будут промежуточные результаты после возвращения, но провала не допустим», - передает слова Аршавина «РИА Новости».

Ранее стало известно, что российские команды точно пропустят сезон-2022/2023 еврокубков. Клубы РПЛ подали апелляции в CAS на это решение, однако они были отклонены.