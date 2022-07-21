Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничьи «Химок» и «Зенита» (1:1), «Краснодара» и «Факела» (2:2) в первом туре РПЛ.

- Как говорится, хорошее начало – это полдела. Раз «Зенит» не выиграл первый матч, значит, можно ожидать какой-то напряжённости в верхней части таблицы. Это положительно для интриги. Мне жалко, что «Краснодар» не победил. «Факел» сражается – молодцы. А «Зенит» понабирал себе вроде сильных игроков, но это не особо помогает. Если собрать девять беременных женщин в одной команде, ребёнок сразу не родится. Команде надо созреть.